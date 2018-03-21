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وكالة الطاقة الذرية: مستعدون للعودة لكوريا الشمالية للتحقق من برنامجها النووى

الأربعاء، 21 مارس 2018 01:50 م
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون للعودة لكوريا الشمالية للتحقق من برنامجها النووى مفاعل نووى _ صورة أرشيفية





سول أ ش أ
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أعلن تيرو فارجوريتا نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس إدارة الضمانات بالوكالة، اليوم الأربعاء، استعداد الوكالة لاستئناف عمليات التحقق من المنشآت النووية فى كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن فارجورانتا قوله - فى بداية اجتماع التشاور السياسى رفيع المستوى بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكوريا الجنوبية فى سول اليوم - "إن الوكالة ستفعل كل ما فى وسعها لضمان تحقيق كل الأمور فيما يتعلق بالشمال، لكنه أقر بأن العملية لن تكون قصيرة أو سهلة".

وأضاف "نحن مستعدون للقيام بدورنا من الأنشطة وليس لدينا أى سوء فهم.. الطريق صعب والمسار طويل للغاية، ويسعدنا أن نأخذ كل ما نحتاجه من جانبنا لضمان أن الأمور ستنجح بشكل صحيح.. كما أننا مستعدون لاستئناف مراقبة أنشطة التحقق فى جمهورية كوريا الشمالية بمجرد أن تسمح البيئة السياسية والاتفاقيات للقيام بمهمتنا".

وتابع فارجوريتا "هذه فترة زمنية مثيرة للاهتمام للغاية فى القضايا العالمية الشاملة لمنع الانتشار، ومن جانبنا ستتابع الوكالة بكل دقة كل التطورات فى كوريا الشمالية، ونأمل أن تؤدى كل هذه الفرص الآن إلى بعض التقدم الملموس".

ويزور نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سول وسط شعور متزايد بالتقارب، وذلك فى الوقت الذى تستعد فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لعقد قمم نادرة مع كوريا الشمالية فى أبريل ومايو على التوالى لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية.

ومن المقرر أن يلتقى فارجورانتا مع المبعوث النووى لكوريا الجنوبية لى دو هون غدا لمناقشة قضية برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.. فيما يعمل لى دو هون حاليا كعضو فى فريق إعداد جدول الأعمال فى لجنة الإعداد للقمة المشتركة بين الكوريتين، التى تم إطلاقها مؤخرا.

وخلال زيارته إلى سول، من المتوقع أن يناقش فارجورانتا مع نظرائه فى كوريا الجنوبية التطورات الأخيرة فى العلاقات والتعاون بين الكوريتين لتعزيز استعداد الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة إلى كوريا الشمالية.

جدير بالذكر أنه منذ طرد مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية من كوريا الشمالية فى عام 2009، لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول البلاد لمراقبة منشآتها النووية أو التحقق منها.

 


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