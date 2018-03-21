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الأربعاء، 21 مارس 2018 08:44 م
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وفد من طلاب جنوب السودان يزور "اليوم السابع" ويتابع دورة العمل.. صور

الأربعاء، 21 مارس 2018 08:40 م
وفد من طلاب جنوب السودان يزور "اليوم السابع" ويتابع دورة العمل.. صور وفد الطلاب السودانى فى مقر اليوم السابع





كتب – وائل ربيعى - تصوير محمود فخرى
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زار وفد من طلاب جنوب السودان بالجامعات المصرية المختلفة، مؤسسة "اليوم السابع" فى ختام الدورة التدربية الثانية التى عقدتها كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بالتعاون مع جمعية الصداقة المصرية مع جنوب السودان، بعنوان "مهارات توظيف مواقع التواصل الاجتماعى فى دعم الدبلوماسية الشعبية بين مصر وجنوب السودان".
 
واطلع الوفد الطلابى على أقسام العمل بجريدة "اليوم السابع"، حيث تم تعريفهم بآليات ودورة إنتاج المادة الصحفية المقدمة لجمهور القراء، وذلك بحضور نخبة من الزملاء بالمؤسسة كان منهم الزميل كريم عبد السلام، رئيس التحرير التنفيذى، والزميل يوسف أيوب، رئيس التحرير التنفيذى.
 
وتضمنت أعمال الدورة محاضرات عملية ونظرية شارك فيها نخبة من أساتذة الإعلام والصحفيين، وكان منهم الزميل محمد أحمد طنطاوى، رئيس قسم الأخبار بـ"اليوم السابع"، فضلاً عن تنظيم زيارات للطلاب المشاركين بالدورة إلى مؤسسة الأهرام و"اليوم السابع"، لتفقد العمل في البوابات الإلكترونية لهذه المؤسسات.
 
وعقدت الدورة فى الفترة من 17 لـ21 مارس 2018، بمشاركة 30 طالبًا من دولة جنوب السودان، و6 طلاب من مصر، حيث يدرس طلاب جنوب السودان فى الجامعات المصرية من خلال المنح المصرية المخصصة لطلاب جمهورية جنوب السودان.
 
 
ومن المقرر أن يتم توزيع شهادات التدريب على الطلاب، غدًا الخميس، بقاعة المؤتمرات بكلية الإعلام جامعة القاهرة.
 
وفد الطلاب السودانى فى مقر اليوم السابع (1)
 
وفد الطلاب السودانى فى مقر اليوم السابع (2)
 
وفد الطلاب السودانى فى مقر اليوم السابع (3)
 
وفد الطلاب السودانى فى مقر اليوم السابع (4)
 
وفد الطلاب السودانى فى مقر اليوم السابع (5)
 
وفد الطلاب السودانى فى مقر اليوم السابع (6)
 
وفد الطلاب السودانى فى مقر اليوم السابع (7)
 
وفد الطلاب السودانى فى مقر اليوم السابع (8)
 
وفد الطلاب السودانى فى مقر اليوم السابع (9)
 
وفد الطلاب السودانى فى مقر اليوم السابع (10)
 
وفد الطلاب السودانى فى مقر اليوم السابع (11)
 
وفد الطلاب السودانى فى مقر اليوم السابع (12)
 
وفد الطلاب السودانى فى مقر اليوم السابع (13)
 
وفد الطلاب السودانى فى مقر اليوم السابع (14)
 
وفد الطلاب السودانى فى مقر اليوم السابع (15)
 
وفد الطلاب السودانى فى مقر اليوم السابع (16)
 
وفد الطلاب السودانى فى مقر اليوم السابع (17)
 
وفد الطلاب السودانى فى مقر اليوم السابع (18)
 
وفد الطلاب السودانى فى مقر اليوم السابع (19)
 
وفد الطلاب السودانى فى مقر اليوم السابع (20)
 
وفد الطلاب السودانى فى مقر اليوم السابع (21)
 
وفد الطلاب السودانى فى مقر اليوم السابع (22)
 
وفد الطلاب السودانى فى مقر اليوم السابع (23)
 
وفد الطلاب السودانى فى مقر اليوم السابع (24)
 
وفد الطلاب السودانى فى مقر اليوم السابع (25)
 
وفد الطلاب السودانى فى مقر اليوم السابع (26)
 
وفد الطلاب السودانى فى مقر اليوم السابع (27)
 
 

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