وفد علماء هولندا يشيدون بمستوى كلية الوافدين بجامعة الأزهر







كتب لؤى على

استقبل الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية الدراسات الإسلامية للوافدين، وفد علماء الجامعات الهولندية، خلال زيارته لجامعة الأزهر.

من جانبه أشاد الوفد الهولندى، الذى ضم الدكتور عمرو رياض، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة لوفان ببلجيكا، والدكتورة باوكيا دايكسترا، منسقة الدبلوماسية الشعبية لهولندا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبروفيسور رودولف بيتر، أستاذ متقاعد فى الدراسات الإسلامية بجامعة أمستردام، بما شاهدوه من إنجازات على أرض الواقع خلال زيارتهم لجامعة الأزهر، وجولتهم بالمكتبة المركزية بالجامعة وكليتي اللغات والترجمة وكلية العلوم الإسلامية للوافدين.

وأعرب الوفد، عن شكرهم وتقديرهم لعميد كلية الوافدين، وسعادتهم بالمستوى المتميز الذى تتمتع به الكلية، مؤكدين أن الزيارة أتاحت لهم فرصة التعرُّف على تطور المناهج التي تُقدِّمها الكلية، ودورها فى دعم الفكر الوسطى الذى يدعو للحوار وتقبل الآخر، مُشيدين بمستوى الطلاب الوافدين، حيث دار حوار بين الوفد والطلاب والطالبات الوافدين الدارسين بالكلية.

كما أشاد الوفد بالإنجازات الهائلة والتطور المتميز داخل المكتبة المركزية للجامعة، التى تعكس مدى اهتمام الجامعة بالتعليم والبحث العلمى.

وفى نهاية الجولة قامت الدكتورة باوكيا دايكسترا، منسقة الدبلوماسية الشعبية الهولندية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتسجيل كلمة شكر فى سجل تشريفات المكتبة المركزية.