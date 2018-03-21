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وفد "التنمية الاقتصادية" بإمارة الشارقة يبحث فرص الاستثمار بـ"قناة السويس"

الأربعاء، 21 مارس 2018 04:26 م
وفد "التنمية الاقتصادية" بإمارة الشارقة يبحث فرص الاستثمار بـ"قناة السويس" جانب من الاجتماع





كتبت: دانه الحديدى
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استقبل اللواء محفوظ طه، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، اليوم الأربعاء، وفد دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة برئاسة سلطان عبد الله بن هده السويدى، فى إطار بحث واستكشاف فرص الاستثمار بالمنطقة الجنوبية فى العين السخنة، وبحث سبل نمو وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

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تكريم الوفد الإماراتى
 

وخلال الاجتماع بدأ اللواء بحرى محفوظ طه كلمته بالترحيب بالوفد الإماراتى، منوهاً على أهمية العلاقات والروابط التاريخية والاقتصادية وعلاقات الأخوة التى تربط بين الدولتين، على مدار عقود طويلة، حيث قام بشرح  أهمية موقع مصر الاستراتيجى  ووضعها ضمن مبادرة الحزام والطريق، ثم تحدث عن  الوضع الحالى للاستثمار فى مصر وأهم المشروعات التى تقوم بها الدولة فى مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية العملاقة، من أجل جعل مصر هدف رئيسى للمستثمر.

 

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جانب من اللقاء
 

كما قدم اللواء محفوظ عرض تقديمى عن منطقة العين السخنة، وأهم المشروعات القائمة فيها، والتى تمثل قصص نجاح، كذلك المشروعات الجارى تنفيذها بالشراكة مع موانئ دبى العالمية وأخرى مع بعض المطورين الصناعيين بالمنطقة، مشيرا إلى الاستقلالية التى تتمتع بها المنطقة من خلال مجلس إدارتها الممثل من معظم الوزارات فى مصر، إضافة إلى أهم الحوافز الاستثمارية التى تقدمها المنطقة للمستثمرين والإعفاءات الضريبية والجمركية والاتفاقيات التجارية، والتى تعبر عن جزء رئيسى من مزايا الاستثمار فى مصر.

 

وقال سلطان عبد الله بن هده السويدى، إن هذه الزيارة تعزز من جهود الشراكة بين الجانبين بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، مشيراً إلى أهمية منطقة قناة السويس باعتبارها ضمن أهم الممرات الملاحية فى العالم وحجم التجارة العالمية الذى يمر من خلالها.

 

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الجانب المصرى
 

وأضاف سلطان إن هناك فرص استثمارية فى مجالات عدة سيقوم وفد دائرة التنمية الاقتصادية بدراستها وبحثها خلال الفترة المقبلة، من أجل الوصول إلى شراكة حقيقية فى عدة مشروعات .

 

وقد ضم وفد الشارقة  فاهم بن سلطان القاسمى رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، وحمد المحمود مدير عام مؤسسة الشارقة الريادية "رواد"، و محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذى لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبى المباشر.

 

 


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