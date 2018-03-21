وصول 18 طن إمدادات غذائية للشيخ زويد بشمال سيناء

وصول 18 طن إمدادات غذائية للشيخ زويد بشمال سيناءالأربعاء، 21 مارس 2018 09:49 م
النائب إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب عن دائرة مركزى الشيخ زويد و رفح
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلن النائب إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب عن دائرة مركزى الشيخ زويد و رفح بشمال سيناء، وصول 18 طن إمدادات غذائية لمدينة الشيخ زويد .
وقال أبو شعيرة فى تصريحات صحفية، اليوم الاربعاء، أنه تم إدخال 18 طن من الخضروات المختلفة إلى الشيخ زويد، و تم اتخاذ إجراءات محددة لبيعها دون مشكلات ، كنا تم إرسال 3 شاحنات من الأعلاف الحيوانية.
اضاف ابو شعيرة، أنه سيتم غدا الخميس إدخال كميات من البقوليات المتنوعة لمدينتى الشيخ زويد و رفح.
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