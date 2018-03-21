video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 11:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وصول و سفر 2474 راكب بموانئ البحر الأحمر و تداول 690 شاحنة

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:21 ص
وصول و سفر 2474 راكب بموانئ البحر الأحمر و تداول 690 شاحنة ميناء سفاجا





جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة ALexandros THOS وعلى متنها 31 ألف طن الومنيوم قادمة من استراليا والسفينتين عمان والحرية 2 وعلى متنهم 118 راكب و68 شاحنة بضائع و1سيارة.
 
كما تغادر ثلاث سفن وهى مسرة والحرية2 والنوى اكسبريس وبوسيدون اكسبريس على متنهم 351 راكب و 163 شاحنة بضائع و و 8 سيارة .
 
فيما شهد الميناء بالامس استقبال أربع سفن وهى مسرة والحرية2 ولنوى اكسبريس وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 489 راكب و 205 شاحنة بضائع و 15 شاحنة عفش ركاب و 5 سيارة و غادرت السفينتين عمان و الحرية 2 و على متنهم 109 راكب و 90 شاحنة بضائع و 4 سيارة .
 
على جانب آخر،يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1407 راكب و تداول 149 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة  سينا و على متنها 220 راكب و 4 براد و 6 تريلا و 24 سيارة تصدير و 2 باص جيت كما تغادر السفينتين برنسيسة و بريدج و على متنهم 351 راكب و35 براد و11 تريلا  .  
 
بينما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن و هى برنسيسة ، سينا ، بريدج و على متنهم 222 راكب و 14 براد و 14 تريلا و 2 سيارة فيما غادرت  ثلاث سفن و هى برنسيسة ، سينا ، بريدج و على متنهم 614 راكب و 48 براد و 17 تريلا و 1 سيارة و 1 مينى باص تصدير .

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وصول و سفر 2112 راكب بموانئ البحر الأحمر و تداول 518 شاحنة بموانئ السويس

اخبار المحافظات

موانى البحر الاحمر

ميناء سفاجا

هيئة الموانى

اخبار البحر الاحمر

جنوب سيناء




لا تفوتك
تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة