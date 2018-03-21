وصول و سفر 2474 راكب بموانئ البحر الأحمر و تداول 690 شاحنة







جنوب سيناء – فايزة مرسال

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة ALexandros THOS وعلى متنها 31 ألف طن الومنيوم قادمة من استراليا والسفينتين عمان والحرية 2 وعلى متنهم 118 راكب و68 شاحنة بضائع و1سيارة.

كما تغادر ثلاث سفن وهى مسرة والحرية2 والنوى اكسبريس وبوسيدون اكسبريس على متنهم 351 راكب و 163 شاحنة بضائع و و 8 سيارة .

فيما شهد الميناء بالامس استقبال أربع سفن وهى مسرة والحرية2 ولنوى اكسبريس وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 489 راكب و 205 شاحنة بضائع و 15 شاحنة عفش ركاب و 5 سيارة و غادرت السفينتين عمان و الحرية 2 و على متنهم 109 راكب و 90 شاحنة بضائع و 4 سيارة .

على جانب آخر،يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1407 راكب و تداول 149 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا و على متنها 220 راكب و 4 براد و 6 تريلا و 24 سيارة تصدير و 2 باص جيت كما تغادر السفينتين برنسيسة و بريدج و على متنهم 351 راكب و35 براد و11 تريلا .

بينما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن و هى برنسيسة ، سينا ، بريدج و على متنهم 222 راكب و 14 براد و 14 تريلا و 2 سيارة فيما غادرت ثلاث سفن و هى برنسيسة ، سينا ، بريدج و على متنهم 614 راكب و 48 براد و 17 تريلا و 1 سيارة و 1 مينى باص تصدير .