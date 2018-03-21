وزير خارجية بريطانيا يتهم روسيا باستهداف بلاده لكشفها تجاوزات موسكو

وزير خارجية بريطانيا يتهم روسيا باستهداف بلاده لكشفها تجاوزات موسكوالأربعاء، 21 مارس 2018 04:46 م
وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون
أ ف ب
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صرح وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، الأربعاء، أن روسيا نفذت الهجوم بالغاز السام على أراضى المملكة المتحدة لأن لندن كشفت مرات عدة تجاوزاتها.
وقال جونسون، أمام لجنة برلمانية، "اعتقد أن السبب الذى دفعهم إلى استهداف المملكة المتحدة بسيط جدا، لأنها بلد يملك حسا خاصا بالقيم ويؤمن بالحرية والديمئقراطية ودولة القانون، وكشف مرات عدة تجاوزات روسيا لهذه القيم".
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