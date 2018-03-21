وزير المخابرات الإسرائيلى: ضربة 2007 على مفاعل سورى رسالة لإيران اليوم

وزير المخابرات الإسرائيلى: ضربة 2007 على مفاعل سورى رسالة لإيران اليومالأربعاء، 21 مارس 2018 09:30 ص
نتنياهو
رويترز
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قال وزير المخابرات الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، أن ضربة 2007 على ما يشتبه أنه مفاعل سورى رسالة لإيران اليوم.
واعترف الجيش الإسرائيلى رسميا اليوم الأربعاء بتدمير ما يشتبه أنه مفاعل نووى سورى فى ضربة جوية عام 2007 قائلا إن الضربة الجوية أزالت تهديدا كبيرا على إسرائيل والمنطقة وكانت "رسالة" إلى آخرين.
وجاء إعلان اليوم بعد إنهاء أمر رقابى عسكرى استمر لأكثر من عشر سنوات كان يحظر بموجبه على أى مسؤول إسرائيلى التحدث بشأن العملية.
ونشر جيش الاحتلال صورا لطائرات حربية وشريط مصور قال عنه إنه لعمليات القصف والجنود الذين نفذوا العملية
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