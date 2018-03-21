وزير القوى العاملة يزور العاصمة الإدارية على رأس قافلة طبية للكشف على العمال غدا







كتب محمود راغب

يزور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، غدا الخميس، العاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ القافلة الثانية لإجراء الكشف الطبى والعلاج، وإجراء العمليات الجراحية مجانا للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن تسجيل 950 عاملا ، من خلال بروتوكول التعاون الموقع مؤخرا مع مؤسسة صناع الخير للتنمية.

تأتى الزيارة فى إطار حرص وزارة القوى العاملة العاملة على حقوق العمال والتأكيد على توفير سبل الرعاية الصحية لهم مع المؤسسات التى يعملون من خلالها .