وزير الصحة يبحث مع الجانب الفرنسى سبل تعزيز التعاون فى المجال الصحى

استقبل الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، ظهر اليوم، وفد من السفارة الفرنسية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وممثلى الشركات التى تعمل بالمجال الصحى بفرنسا، لبحث سبل التعاون بين البلدين فى المجال الصحى، بالمعهد القومى للتدريب بالعباسية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول تجربة ناجحة تم تطبيقها فى الجزائر ليتم تطبيقها فى مصر وهى عيادات متنقلة للكشف عن أمراض السكر، والضغط، والعين، والقلب، وبها معمل تحاليل متنقل، حيث لاقت هذه الفكرة نجاحاً كبيراً فى دولة الجزائر، لافتاً الى أن الجانب الفرنسي عرض تطبيقها فى مصر.

وأضاف "مجاهد" أن الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان طرح على الجانب الفرنسى تدشين مستشفيات متنقلة بدلاً من العيادات لتضم غرف عمليات وعناية مركزة، وغرف للإقامة، وغرف للكشف، وصيدلية، لافتاً إلى أنه سيتم توجيه تلك الخدمات للمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، من خلال قرض ميسر الدفع من الحكومة الفرنسية.