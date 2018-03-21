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وزير الرى يفتتح معرض زهور الربيع ونباتات الزينة فى القناطر الخيرية

الأربعاء، 21 مارس 2018 05:30 م
وزير الرى يفتتح معرض زهور الربيع ونباتات الزينة فى القناطر الخيرية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى





كتبت أسماء نصار
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افتتح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، معرض الزهور ونباتات الزينة والصبار، بمناسبة عيد الربيع، وتفقد الوزير عددا من الحدائق فى القناطر الخيرية.

وتفقد الوزير خلال زيارته للقناطر الخيرية، أعمال التطوير الجارية بالتشغيل الذاتى لحديقة أبو قردان، والإدارة العامة لرى قناطر الدلتا والورش التابعة لها، وزار مكتبة الطفل بحديقة "عفلة"، وتفقد متحف الطفل لعلوم المياه، للاطمئنان على استعدادات الوزارة لاستقبال الزائرين أثناء عيد الربيع "شم النسيم".

ووجه وزير الموارد المائية والرى، بالاستمرار فى أعمال التطوير للحدائق بالتشغيل الذاتى ورفع مستوى الخدمة بها، والتوسع فى استغلال الورش فى تنفيذ أعمال للغير لزيادة إيرادات الدولة، واستغلال المساحة الفضاء بحديقة النخيل لإقامة ملعب خماسى، والبدء فورا فى تطوير الواجهة المائية لحديقة عفلة بعمل ممشى وتكسيات متدرجة.

ووجه الوزير محمد عبد العاطى بضرورة الاستعداد لعمل مهرجان الرسم الإبداعى المقرر إقامته فى الحدائق خلال الأسبوعين المقبلين، احتفالا بأعياد الربيع، إضافة إلى زراعة أشجار مثمرة بالحدائق والمشاتل، كوسيلة جذب واستثمار فى الوقت نفسه، مشيرا إلى أنه سيتم تكليف الاستشارى لعمل "ماستر بلان" للحدائق تتضمن أعمال التطوير والاستثمار.


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