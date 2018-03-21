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الأربعاء، 21 مارس 2018 02:13 م
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وزير الخارجية التركى: تم التوصل لتفاهم مع واشنطن بشأن منبج السورية

الأربعاء، 21 مارس 2018 01:13 م
وزير الخارجية التركى: تم التوصل لتفاهم مع واشنطن بشأن منبج السورية اوغلو





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 قال وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن تركيا والولايات المتحدة توصلا إلى "تفاهم وليس اتفاقا" بشأن مدينة منبج السورية.

وأضاف فى مؤتمر صحفى أن أنقرة سعت للاتفاق مع واشنطن بشأن من سيؤمن منبج بعد انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة.

وتابع أن تركيا أرادت أن يكون التفاهم مع الولايات المتحدة بشأن منبج، حيث تتمركز قوات أمريكية، نموذجا لجميع المناطق الواقعة تحت سيطرة وحدات حماية الشعب.

وقال أوغلو أمس الثلاثاء، إن "أنقرة لم تطالب واشنطن بالخروج من مدنية منبج شمالى سوريا، بل طالبتها بإخراج القوات الكردية منها".

وأضاف أوغلو - حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن "أنقرة لن تسمح بحدوث أعمال نهب أو معاملة لا إنسانية فى مدينة عفرين"، متابعا أن "أنقرة تتعامل بحساسية فى هذا الشأن".

وأشار أوغلو إلى أنه يعتزم لقاء نظيره الأمريكى مايك بومبيو عقب مصادقة الكونجرس على تعيينه وزيرا للخارجية الأمريكية.


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