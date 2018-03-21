وزير الخارجية البريطانى يطالب روسيا بضمانات لأمن مشجعيها خلال كأس العالم

وزير الخارجية البريطانى يطالب روسيا بضمانات لأمن مشجعيها خلال كأس العالمالأربعاء، 21 مارس 2018 05:35 م
بوريس جونسون وزير الخارجية البريطانى
أ ف ب
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طالب وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون الأربعاء، موسكو بضمانات لأمن المشجعين البريطانيين الذين يريدون حضور مباريات كأس العالم لكرة القدم فى روسيا هذا الصيف.
وقال جونسون أمام لجنة برلمانية "يعود الى الروس ضمان أمن المشجعين البريطانيين الذين سيتوجهون الى روسيا، من واجبهم بموجب عقد الفيفا أن يولوا انتباها لكل المشجعين" مؤكدا أنه فى الوقت الراهن "لا تعتزم لندن ثنى الناس عن التوجه الى هناك".
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