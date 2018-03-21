وزير التنمية المحلية يفتتح غدا عددا من المشروعات التنموية بمحافظة قنا







كتب سيد الخلفاوى

يزور اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، غدا الخميس، محافظة قنا، يفتتح خلالها عدة مشروعات خدمية ، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، وذلك بمناسبة العيد القومى للمحافظة، في اطار استمرار اهتمام الوزارة بدعم التنمية خاصة في محافظات الصعيد يقوم.

وأشار الوزير، إلى أن المشروعات التي يتم افتتاحها تساعد فى تخفيف الأعباء على المواطنين، وتتضمن مبنى إدارة مرور قفط الجديدة والمقام على مساحة 8000 متر مربع، بتكلفة حوالى 15 مليون جنيه، ويخدم حوالى نصف مليون مواطن بمركزى قفط وقوص، كما يتم افتتاح إدارة الحماية المدنية الجديدة بطريق قنا/ سفاجا، بعد أن توقف العمل بها لمدة 14 عام، وبلغت تكلفة الانتهاء من إنشائها مبلغ 8 مليون جنيه لتوفير الحماية المدنية لشرق مدينة قنا.

كما تتضمن الافتتاحات مركز الحكيم الشامل لتأهيل المعاقين والمقام على مساحة 7 أفدنة والذى تم إعادة تأهيله بتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه لتقدم خدمات متعددة لذوى الاحتياجات الخاصة إضافة إلى نادى الفتيات بقنا والذى تم إعادة تأهيله بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى بتكلفة بلغت حوالى 2,5 مليون جنيه .