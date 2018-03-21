وزير التعليم نافيًا وقائع تسمم الطلاب: الإعلام يهول الأمر ولن نلغى الوجبة







كتب محسن البديوى

نفى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وجود حالات تسمم فى المنوفية أو أسيوط، بسبب الوجبة المدرسة، قائلًا إن ما حدث لا علاقة له بوجبة التغذية المدرسية، وخلال 48 ساعة، سيتم تقديم كشف دقيق عن هاتين الواقعتين.

وقال "شوقى"، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب عبر فضائية "ON E"، إن هناك مبالغة شديدة، ولا بد من التروى قبل نشر مثل هذه الأخبار، ولا يوجد أى حالة تسمم فى المنوفية، وفطيرة وزارة الزراعة المقدمة للطلاب مطابقة لمواصفات هيئة سلامة الغذاء.

وأشار إلى أن تقرير المستشفى، أكد أنه لا يوجد أى حالات تسمم، ومنظر الأهالى كان رد فعل مبنى على "لا شىء"، ونحاول التحقق من المصانع والمخازن، وكل مؤسسات الدولة تعمل فى هذا الصدد، وتم التعاقد بشكل مركزى مع شركات كبرى.

وذكر أن الوزارة توزع 11 مليون وجبة يوميًا، وتقلصت هذه الوجبة لـ"بسكوت" وفطيرة وزارة الزراعة، مستطردًا: "لا توجد ظاهر تسمم ولا حاجة.. فنحن نتحدث عن طالبين فى المنوفية و8 فى أسيوط من بين 11 مليونًا، وهناك تهويل فظيع من قبل الإعلام، ولكن الحقيقة بالنسبة لنا تـأتى من المعامل والمستشفيات، ولن نتجه لإلغاء هذه الوجبة".

وفيما يتعلق بأجازة المدارس بسبب الانتخابات الرئاسية، قال إن الأجازة ستكون فى المدارس التى بها انتخابات فقط.