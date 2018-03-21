video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 10:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير البيئة: 80 مليون طن قمامة مخلفات المصريين خلال العام الواحد

الأربعاء، 21 مارس 2018 09:56 م
وزير البيئة: 80 مليون طن قمامة مخلفات المصريين خلال العام الواحد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة





كتب محمد شرقاوى
إضافة تعليق

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن مشكلة المخلفات الصلبة فى مصر لا زالت مستمرة، مضيفا أن مخلفات المصريين خلال العام من القمامة تصل إلى 80 مليون طن، مضيفا أن وضع منظومة القمامة الحالى لا يمكن أن يستمر عليه، ومشير إلى أن هناك تطوير فى المنظومة الجديد لحل مشكلة القمامة.

 

وأضاف فهمى خلال حواره عبر برنامج "الطريق إلى الاتحادية"، المذاع خلال فضائية "on live"، أن المنظومة هى عبارة عن القطاع الخاص والعام والجمعيات الأهلى وشركات جامعى القمامة والتى توفر خدمة الجمع والنقل والتدوير والتخلص النهائى من البقايا طبقا للشروط المقيدة بالعقود.

 

وتابع خالد فهمى: " الوزارة تعمل على تنوع مصادر تمويل منظومة النظافة الجديدة، والتمويل يأتى من عدة مصادر منها تحصيل الضريبة العقارية، 30 % وزارة المالية، و15% من أرصدة الصناديق، 25% للضرائب العقارية بالمحافظات".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شكوى من إلقاء القمامة أمام مدرسة بقرية الشنباب بالبدرشين

وكيل "محلية البرلمان" يقدم سؤالا حول آليات تحديد رسوم جمع القمامة

خالد فهمى

البيئة

وزير البيئة

عاجل

اخبار عاجلة




لا تفوتك
قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة