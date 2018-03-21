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وزير البيئة: المنظومة الجديدة لجمع القمامة أساسها تقديم خدمة جيدة للمواطنين (فيديو)

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:39 م
وزير البيئة: المنظومة الجديدة لجمع القمامة أساسها تقديم خدمة جيدة للمواطنين (فيديو) خالد فمهى





كتب محمد شرقاوى
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قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن المنظومة الجديدة لجمع القمامة من الجمهورية أساسها تقديم خدمة جيدة للمواطنين، مضيفا أن تطبيق المنظومة الجديدة بشروط وعقود تضمن نجاحها، ولا يمكن وجود المنظومة الجديدة إلا بتعاون جامعى القمامة

وأضاف فهمى خلال حواره عبر برنامج "الطريق إلى الاتحادية"، المذاع خلال فضائية "On live"، أن الوزارة سيكون لها الدور الرقابى والتنظيمى فى المنظومة الجديدة لجمع المخلفات، والوزارة ستعتمد على إعادة تدوير المخلفات ودفن ما لا يمكن تدويره بمدافن صحية ومجهزة هندسيا.

 

وتابع خالد فهمى: " أن الشركة المساهمة التى تم الاتفاق على تأسيسها بين مؤسسين و3 بنوك وهى بنك مصر والأهلى المصرى وبنك الاستثمار القومى، وشركة المعادى للصناعات الهندسية، وتكون تكلفة الشركة المساهمة 10 مليارات جنيه، يتم دفع مليار جنيه مقدم، و100 مليون جنيه دفعة أولى".


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