وزير الاتصالات يلتقى قيادات الشركة المصرية للاتصالات والعاملين بالقرية الذكية







كتبت: هبة السيد

أشاد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنجاحات الكبيرة التى حققتها الشركة المصرية للاتصالات خلال فترة وجيزة منذ دخولها سوق المحمول وتقديمها لخدمات الاتصالات المتكاملة بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع.

ووجه المهندس ياسر القاضى، خلال زيارته المقر الرئيسى للشركة بالقرية الذكية الشكر لقيادات الشركة والعاملين بها لحرصهم على العمل من أجل تقديم خدمات متميزة وحديثة للمواطنين مما ساهم فى إثراء المنافسة فى قطاع الاتصالات المصرى وهو الأمر الذى انعكس ايجابياً على تحسين كفاءة خدمات الاتصالات وتقديمها بأسعار مناسبة للمواطنين.

واستقبل الوزير خلال الزيارة المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات وقيادات الشركة، كما شهدت الزيارة متابعة إجراءات العمل وفقا للبرنامج الشامل الذى تنفذه الشركة لتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والوقوف على المجهودات المبذولة فى سبيل رفع كفاءة شبكات الاتصالات.

وتفقد القاضى سير العمل فى مركز خدمة عملاء (we)بمبنى الشركة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه منظومة خدمة العملاء بالشركة حيث استمع الوزير إلى آراء المواطنين المتواجدين بالمركز حول الخدمات المقدمة من الشركة، كما تفقد مركز البيانات "DATA Center" التابع للشركة، واستمع إلى شرح عن منظومة العمل والخطط والمشروعات التى تنفذها الشركة، وما تم تحقيقه وانجازه خلال الفترة الماضية واستثمارات الشركة لدعم البنية التحتية للاتصالات وتحسين الخدمات المقدمة.

وشهدت الزيارة أيضا تفقد العمل فى مركز الدعم الفنى بالشركة، التقى خلالها المهندس ياسر القاضى بالعاملين بالمركز حيث أشاد بالجهود المبذولة من العاملين باعتبارهم يمثلون عنصرا رئيسيا لتطوير العمل وتحقيق الأهداف المنشودة للشركة.

كما عقد القاضى لقاء مع القيادات التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات لمناقشة آخر التطورات والجهود التى تبذلها الشركة لدعم وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء أكد الوزير على ضرورة متابعة العمل من أجل مواكبة أحدث التطورات فى مجال تكنولوجيا الاتصالات وتطوير شبكة البنية التحتية للاتصالات وذلك فى إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة الى العمل على التوسع فى أنشطة الشركة للانطلاق الى الأسواق الإقليمية.

وأشاد الوزير بالتطور الذى شهدته الشركة المصرية للاتصالات نتيجة لجهود قيادات الشركة والعاملين بها، مهنئا الشركة بارتفاع عدد عملاء شبكة we للمحمول إلى 3 مليون عميل.

ومن جانبه قدم المهندس أحمد البحيرى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات شكره لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دوره الفعال وحرصه المستمر فى متابعة الخطط والمشروعات التى تنفذها الشركة المصرية للاتصالات بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأكد المهندس احمد البحيرى على التزام الشركة كونها المشغل الوطنى لخدمات الاتصالات فى مصر بالاستثمار المستمر فى البنية التحتية للاتصالات، والسعى الدائم نحو تحقيق التميز التشغيلى وتوفير أفضل وأحدث الخدمات للعملاء من حيث القيمة والابتكار والجودة فى خدمات الاتصالات.

كما أعرب إبراهيم هيكل رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات عن شكره الوزير لدعمه لقطاع الاتصالات مشيدا بجهود المهندس أحمد البحيرى ومؤكدا على تقديره للجهود التى يبذلها العاملين بالشركة من أجل تطوير العمل.

و قدم البحيرى درع الشركة للوزير ياسر القاضى تقديرا لجهوده المتواصلة من اجل تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.







