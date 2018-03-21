وزير الإسكان: 108 آلاف وحدة إسكان اجتماعى بأكتوبر وجارى طرح تنفيذ 40 ألف وحدة (صور)







كتب أحمد حسن - تصوير أشرف فوزى

سلم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدداً من عقود الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى لمستحقيها بمدينة حدائق أكتوبر، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ 47448 وحدة، ويجرى تنفيذ 61032 وحدة أخرى، بمدن أكتوبر الثلاث (6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر الجديدة)، بينما يجرى تجهيز مستندات الطرح لتنفيذ 40008 وحدات أخرى.

وعلى هامش تسليم الوحدات، قال الدكتور مصطفى مدبولى: أعبر عن سعادتى بتسليم الوحدات لأهالينا اليوم، مؤكداً أن مثل هذا اليوم الذى أسلم فيه الوحدات، هو "مصدر سعادة لى"، خاصة وأنا أرى فرحة المواطنين بوحداتهم الجديدة.

وأضاف: يضم مشروع الإسكان الاجتماعى نحو 600 ألف وحدة تم ويجرى تنفيذها، وفى أكتوبر فقط نحو 108 آلاف وحدة، ونسلم اليوم المرحلة الثانية من الإعلان السابع، الذين تقدموا لوحدات دهشور، ولم يتسلموا وحداتهم، وسنسلم أيضاً الحاجزين فى الإعلان الثامن.

وأوضح وزير الإسكان أن مدن أكتوبر الثلاث بها 6 مواقع للإسكان الاجتماعى، ولأن المدينة الأم ممتدة، تم اتخاذ قرار بتقسيمها إلى 3 مدن، وجارٍ طرح 40 ألف وحدة أخرى، مضيفاً أن عدد السكان بهذه المنطقة فقط سيزيد على 200 ألف مواطن، أى ما يماثل عدد سكان مدينة.

وتوجه الوزير بالشكر لكل الزملاء من هيئة المجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعى، مضيفاً: تعمدنا أن يكون الاحتفال فى مركز الخدمات، حيث تم الانتهاء من المدرسة، والمركز الطبي، والملعب، والسوق التجارية، ويتم تنفيذ المسجد والكنيسة.

وأكدت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعى، رئيس صندوق التمويل العقارى، أن الفترة المقبلة ستشهد تسليم وحدات فى عدد كبير من المدن الجديدة والمحافظات، حيث نستعد حاليا للتسليم فى كل من: الشروق، والسادات، وأسيوط الجديدة، وغيرها، مشيرة إلى أنه أثناء الانتهاء من تنفيذ الوحدات يتم إرسال بيانات العملاء على الفور للاستعلام، ثم إنهاء الأوراق فى البنوك الممولة للمشروع، ثم التسليم، فالوزارة تعمل على سرعة تسليم الوحدات التى تم الانتهاء من تنفيذها، للشروع فى تنفيذ أخرى، لمواطنين جدد.

وفيما يتعلق بتوفير الخدمات المختلفة للمستفيدين بالمشروع، قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تم ويجري تنفيذ وطرح 68 مشروعاً خدمياً مختلفاً، لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، موضحاً أن وحدات الإسكان الاجتماعى بالمدينة تتوزع على منطقتين، وهما (ابنى بيتك 6 - 800 فدان).

وأضاف: تم الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس، و3 حضانات، و5 وحدات صحية، و9 أسواق تجارية، و9 مساجد وكنائس، ويجرى تنفيذ 4 مدارس، و3 حضانات، و3 وحدات صحية، و3 أسواق تجارية، ومسجد وكنيسة، و3 ملاعب.

وأشار إلى أنه يجري طرح تنفيذ 6 مدارس، وحضانة، ووحدة صحية، وسوق تجارية، و3 مساجد وكنائس، و4 ملاعب، بينما يجرى الإعداد لطرح تنفيذ 3 ملاعب، ومبنيين للخدمات العامة.​































































































































































































































