وزير الإسكان يلتقى نظيره العمانى ويرحب بنقل تجربة مصر العقارية للسلطنة (صور)الأربعاء، 21 مارس 2018 09:20 ص
وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى ونظيره العمانى
كتب أحمد حسن
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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبى، وزير الإسكان بسلطنة عمان، والوفد المرافق له، الذى يتواجد بمصر حاليا، فى زيارة رسمية التقى خلالها عددا من مسؤولى القطاعات المختلفة بوزارة الإسكان، وزار عددا من المدن الجديدة والمشروعات الجارية.
وخلال اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولى بنظيره العمانى والوفد المرافق له، مؤكدا أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم كل أوجه الدعم والخبراء للأشقاء فى السلطنة، ونقل التجارب المصرية المختلفة، سواء فى سن التشريعات، أو تخطيط المدن الجديدة وتنفيذها، أو مشروعات التطوير العقارى، والشراكة مع القطاع الخاص.
وعبر الشيخ سيف الشبيبى، عن سعادته بالزيارة والاطلاع على التجربة الثرية لوزارة الإسكان المصرية، مشيرا إلى أنهم يرغبون فى الاستفادة من تجارب مصر فى التطوير العقارى، والشراكة مع القطاع الخاص، من حيث آليات الطرح والتنفيذ وخلافه، وما نفذته مصر من تقدم كبير فى مجال بناء المدن الجديدة، والإسكان الاجتماعى، وتوفير وحدات سكنية لائقة لشريحة محدودى الدخل، إذ تُعد هذه التجربة رائدة.
وفى سياق متصل، التقى الوزير العمانى، الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط والتطوير الحضرى، الذى شرح لوفد السلطنة آليات عمل هيئة التخطيط العمرانى التى يرأسها، ودورها فى إعداد المخططات الاستراتيجية للمحافظات والمدن المختلفة، مؤكدا أن الدولة تنفذ حاليا عددا من المدن الجديدة، لتكون مراكز لريادة المال والأعمال، لمجابهة مشكلات المدن القديمة، وصعوبة التدخل فيها، وخدمة سكان المدن القديمة، علاوة على ما تسهم به من استيعاب الكثافة السكانية، وتوفير فرص الاستثمار والعمل.
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