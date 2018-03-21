وزير الإسكان يتفقد وحدة سكنية بأكتوبر قبل بدء تسليم الشقق للفائزين

وزير الإسكان يتفقد وحدة سكنية بأكتوبر قبل بدء تسليم الشقق للفائزينالأربعاء، 21 مارس 2018 10:25 ص
الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان
كتب أحمد حسن وإبراهيم سعيد تصوير اشرف فوزى
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أحد الوحدات السكنية، المقرر تسليمها للمواطنين، قبل لحظات من بدء عملية تسليم الوحدات.
وأبدى الدكتور مصطفى مدبولى، إعجابه الشديد بتشطيب الوحدات السكنية والمستوى الذى ظهرت به هذه الوحدات.
ومن المقرر أن يسلم الوزير عدد من الوحدات السكنية بمدينة حدائق اكتوبر، بموقع أكبر موقع لمشروع الإسكان الاجتماعى.
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