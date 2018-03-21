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وزير الإسكان يتفقد مشروعى "سكن مصر" و "دار مصر" للإسكان المتوسط

الأربعاء، 21 مارس 2018 01:08 م
وزير الإسكان يتفقد مشروعى "سكن مصر" و "دار مصر" للإسكان المتوسط الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان يسلم عقود شقق الإسكان الاجتماعى





كتب أحمد حسن
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعى "سكن مصر"، و"دار مصر" للإسكان المتوسط، حيث تفقد فى البداية مشروع "سكن مصر" بطريق الواحات، الذى يتم به تنفيذ 4500 وحدة، وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية تقريباً فى جميع الوحدات، كما تم الانتهاء من تشطيب عمارة كنموذج وعينة، مع التشطيب الداخلى لعدد من الوحدات.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع، يُعد أحد المشروعات التى تضعها الوزارة على أجندة الأولويات، بهدف توفير وحدة سكنية بمستوى متميز لشريحة محددة من طبقة متوسطى الدخل.

كما تفقد وزير الإسكان مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمدينة حدائق أكتوبر، ويتضمن المشروع 7 آلاف وحدة بمرحلتيه الأولى والثانية، ويتم حالياً تسليم وحدات المرحلة الأولى تباعاً للفائزين بها، مؤكداً أن الوحدات يتم تنفيذها على أعلى مستوى من التشطيب، كما أنها تتميز بانخفاض ثمنها عن مثيلاتها بالقطاع الخاص، من أجل تلبية طلبات شريحة متوسطى الدخل في الحصول على وحدة سكنية لائقة.

وفي ختام الجولة، زار الدكتور مصطفى مدبولى مشروع 247 عمارة بالإسكان الاجتماعي، بمدينة 6 أكتوبر، ويضم نحو 6 آلاف وحدة سكنية، والذي يستعد لبدء تسليم الوحدات فيه للمستحقين، واطمأن الوزير على جودة أعمال التشطيبات، وأعمال تنسيق الموقع، وتوافر الخدمات المختلفة بالمشروع، وكلَّف بسرعة إنهاء إجراءات المستحقين البنكية، وتسليمهم الوحدات.​


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