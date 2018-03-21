وزير الإسكان: ننفذ 600 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى







كتب أحمد حسن - إبراهيم سعيد تصوير أشرف فوزى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن مدينة 6 أكتوبر تشهد تنفيذ 108 آلاف وحدة سكنية، لافتا إلى أن الوزارة تنفذ حاليا ما يقرب من 600 ألف وحدة.

وأضاف وزير الإسكان، فى كلمته خلال حفل تسليم الوحدات السكنية الفائزين، اليوم الأربعاء، أن الوحدات التى يتم تسليمها حاليا تندرج ضمن الإعلانين السابع والثامن، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان أحد المواقع فى مدينة 6 أكتوبر سيصل إلى 200 ألف نسمة، موضحا أن الموقع الذى يتم تسليم الوحدات به مكتمل الخدمات، من مدارس وحضانة ومستشفى وأسواق تجارية وخلافه.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد تفقد إحدى الشقق المقرر تسليمها للمواطنين، قبل لحظات من بدء عملية تسليم الوحدات، وأبدى إعجابه الشديد بتشطيب الوحدات السكنية والمستوى الذى ظهرت به الوحدات، ومن المقرر أن يسلم الوزير عددا من الوحدات فى حدائق أكتوبر، فى أكبر موقع ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.