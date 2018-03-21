وزير إعلام السودان: زيارة البشير لمصر أسست مرحلة جديدة فى علاقات البلدين







(أ ش أ)

قال الدكتور أحمد بلال وزير الإعلام السودانى والناطق الرسمى باسم الحكومة ، إن زيارة الرئيس عمر البشير إلى مصر ، أسست لمرحلة جديدة متميزة فى العلاقات بين البلدين، يسود فيها التفاهم وتبادل المصالح، مؤكدا أن العلاقة المصرية السودانية أزلية ومقدسة.

وأضاف بلال - خلال الحديث الأسبوعى بوزارة الإعلام الذى استضاف والى شرق دارفور أنس عمر، اليوم الأربعاء، أن السودان ظل يشهد حراك كثيفا فى محيطه الإقليمى والدولى لإقامة علاقات متوازنة تخدم المصالح الوطنية العليا، منوها بأن العلاقات المصرية السودانية يجب أن تنمو وتزدهر، وأن الاستقبال الشعبى الذى وجده البشير والوفد المرافق له فى مصر، يؤكد على ذلك.

من جانبه، أكد والى شرق دارفور استقرار الأوضاع الأمنية فى الولاية، وأنها ودعت الحرب والاحتراب، وهى الآن تؤسس لمرحلة جديدة وتتجه نحو التنمية.

وأشار إلى جهود حكومته فى جمع السلاح، وأنهم تمكنوا من جمع نحو 9700 قطعة سلاح من مختلف الأنواع، بجانب عدد مقدر من العربات غير المقننة، لافتا إلى انحسار نسبة البلاغات الجنائية.

وحول جهود معالجة الصراعات القبلية، أكد أنه تم تنظيم دورات تدريبية ودعوية مكثفة وحملات توعية وتبصير، استهدفت مكونات المجتمع من إدارة أهلية ومنظمات مجتمع مدنى ودعاة وشباب وطلاب وغيرهم، ما أثمر عن ذلك حدوث تطور تدريجى أدى إلى اندماج كامل بين مكونات الولاية، ما مكن الحكومة من التوجه نحو التنمية.

وشدد أنس عمر على أهمية تنفيذ بعض المشروعات الاستراتيجية التى من شأنها أن تسهم فى النهوض بالولاية اقتصاديا، والتى تتمثل فى إنشاء خط السكة الحديد لربط الولاية بالولايات الأخرى، بجانب إكمال كليات جامعة الضعين وإنشاء بعض الطرق القومية، لافتا إلى الإنجازات التى حققتها الولاية فى قطاعات التعليم والصحة ومياه الشرب والثروة الحيوانية.