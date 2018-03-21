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وزير إسكان عُمان يزور هيئة المجتمعات العمرانية و6 أكتوبر والشيخ زايد

الأربعاء، 21 مارس 2018 09:53 ص
وزير إسكان عُمان يزور هيئة المجتمعات العمرانية و6 أكتوبر والشيخ زايد وزير إسكان سلطنة عمان خلال زيارة هيئة المجتمعات العمرانية





كتب أحمد حسن
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زار الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبى، وزير الإسكان بسلطنة عُمان، والوفد المرافق له، مقر رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكان فى استقباله المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، والمهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات.

وقال المهندس عبد المطلب ممدوح، فى تصريحات على هامش اللقاء، إن الزيارة شهدت تقديم عرض مصور لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروعات الجارى تنفيذها على أرض الواقع فى مختلف المدن الجديدة، خاصة مدن الجيل الرابع مثل (العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وتوشكى الجديدة)، ومشروعات الإسكان المختلفة (الاجتماعى - المتوسط).

وأضاف نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، قائلا: "تجول الوزير العمانى والوفد المرافق له فى مدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر، وشملت الجولة المحور المركزى للخدمات، ومشروع دار مصر، المرحلتين الثانية والثالثة، والحديقة المركزية، وأحد التجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد، ومنطقة المطورين الصناعية، ومحطة مياه حدائق أكتوبر، بحضور المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، والمهندس عصام بدوى، رئيس جهاز 6 أكتوبر.

وأشاد الوفد العمانى خلال الجولة بحجم الإنجاز الذى تحققه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مختلف المشروعات التى تنفذها، ومعدلات التنفيذ العالية التى فاقت كل التوقعات.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد المرافق لوزير الإسكان بسلطنة عمان، يضم كلا من: السفير على العيسائى سفير سلطنة عمان بالقاهرة، والمهندس خالد بن محفوظ البوسعيدى، رئيس مكتب وزير الإسكان بسلطنة عمان، والمهندسة سهام بنت أحمد الحارثية، مدير عام التطوير العقارى بوزارة الإسكان بالسلطنة.


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المجتمعات العمرانية

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