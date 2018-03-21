وزير إسكان سلطنة عمان يتفقد مشروعات القاهرة الجديدة







كتب أحمد حسن

استقبل المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي، وزير إسكان سلطنة عمان، والسفير العمانى بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك بمقر جهاز التجمع الخامس، وذلك فى إطار جولة الوزير العمانى بعدد من المدن الجديدة.

وقدم المهندس مصطفى فهمى، عرضا عن المدينة منذ بدء نشأتها، وتطور مراحل الإنشاء، وما تم من إنجازات فيها حتى تاريخه، ثم اصطحب الوزير العمانى والوفد المرافق له فى جولة بالمحاور والمشروعات الرئيسية بالمدينة، بدءا من مقر الجهاز، ومرورا بشارع التسعين الجنوبى، وصولا لمحطة تنقية المياه الرئيسية بالمدينة سعة 500 ألف م٣/يوم، ثم العودة مرورا بمحاور محمد نجيب والسادات، بجانب زيارة أحد المشروعات السكنية المتميزة، التى نفذها القطاع الخاص بالمدينة.​