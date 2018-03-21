video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 11:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير إسكان سلطنة عمان يتفقد مشروعات القاهرة الجديدة

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:00 ص
وزير إسكان سلطنة عمان يتفقد مشروعات القاهرة الجديدة جانب من الزيارة





كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

استقبل المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي، وزير إسكان سلطنة عمان، والسفير العمانى بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك بمقر جهاز التجمع الخامس، وذلك فى إطار جولة الوزير العمانى بعدد من المدن الجديدة.

وقدم المهندس مصطفى فهمى، عرضا عن المدينة منذ بدء نشأتها، وتطور مراحل الإنشاء، وما تم من إنجازات فيها حتى تاريخه، ثم اصطحب الوزير العمانى والوفد المرافق له فى جولة بالمحاور والمشروعات الرئيسية بالمدينة، بدءا من مقر الجهاز، ومرورا بشارع التسعين الجنوبى، وصولا لمحطة تنقية المياه الرئيسية بالمدينة سعة 500 ألف م٣/يوم، ثم العودة مرورا بمحاور محمد نجيب والسادات، بجانب زيارة أحد المشروعات السكنية المتميزة، التى نفذها القطاع الخاص بالمدينة.​

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير إسكان عُمان يزور هيئة المجتمعات العمرانية و6 أكتوبر والشيخ زايد

إسكان

سلطنة عمان

القاهرة الجديدة

مشروعات سكنية

التجمع الخامس




لا تفوتك
تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة