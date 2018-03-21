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الأربعاء، 21 مارس 2018 04:08 م
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وزيرة الهجرة تشكر وزير الطيران على تخصيص خط جوى مباشر من الكويت إلى سوهاج

الأربعاء، 21 مارس 2018 04:07 م
وزيرة الهجرة تشكر وزير الطيران على تخصيص خط جوى مباشر من الكويت إلى سوهاج السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج





كتب محمود راغب
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تقدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص الشكر والتقدير لشريف فتحى وزير الطيران المدنى، على تخصيص خط جوى مباشر من الكويت إلى سوهاج والعكس.
 
وأوضح وزير الطيران أن الخط الجديد سيسير برحلتين أسبوعياً بشكل مبدئي مساء يومي الخميس والسبت، لافتاً إلى أن التشغيل سيبدأ فجر يوم 20 أبريل 2018 الي نهاية سبتمبر ، لاستيعاب حركة الطيران المتوقعة خلال شهور الصيف .
 
وبذلك تضاف خدمة جديدة للمواطنين المصريين بالكويت من أبناء الصعيد، حيث سبق وأعلنت  السفيرة نبيلة مكرم، نجاح جهود الوزارة في فتح مطار سوهاج لاستقبال جثامين المصريين المتوفين بالخارج لأول مرة لمختلف خطوط الطيران، فى استجابة لطلبات المواطنين بالخارج الذين تقدموا بها للوزارة.
 
وقالت "مكرم" إن مطالب تخصيص رحلات للطيران الوطني من الكويت لسوهاج بدأت من المصريين بالكويت على هامش زيارتها العام الماضي، إضافة إلى طلب  آخر خاص بشحن  جثامين المتوفين من أبناء الصعيد العاملين بالخارج إلى مطار سوهاج حيث كان  أهل المواطن  يضطرون إلى استخدام مطار القاهرة أو الأقصر ثم الطريق البري لمحافظته ثم للقرية، وغالبًا ما تقع حوادث تتسبب فى سقوط ضحايا نظرًا لطول الطريق والسير بسرعة لدفن المتوفى، مما يضاعف من صعوبة الموقف إضافة إلى الحزن على الفقيد.
.
 كانت جهود وزيرة الهجرة تضمنت القيام وقتها برحلة مكوكية إلى محافظة سوهاج لعدة ساعات، حيث التقت بالمحافظ وتعرفت على المعوقات التي تواجه شحن الجثامين لمطار سوهاج مباشرة، وأهمها عدم وجود قرية بضائع أو حجر صحي، ثم بدأت فى مفاوضات مع وزارة الطيران لتذليل تلك العقبات ومتابعة تنفيذ الخطوات الإجرائية مع كل من وزارة الطيران والصحة والمحافظة، حتى تم  الإعلان بالسماح لأسر المتوفين بالخارج شحن الجثامين مباشرة إلى مطار سوهاج.
 
من جانبه، أكد شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، أنه تمت الاستجابة للطلبات التى تقدمت بها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأصبح هناك رحلة مباشرة إلى  مطار سوهاج ، كما تم إعداد المطار من قبل لاستقبال أى من الجثامين التي يتم شحنها، مشيرًا إلى أن مطار سوهاج هو مطارًا دوليًا يستقبل جميع خطوط الطيران من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن التعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نموذجًا للعمل الحكومى المتكامل بين الوزارات بهدف الاستجابة لطلبات المواطنين.

 


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