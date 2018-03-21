وزيرة الهجرة تزور مدرستها القديمة وتكرم الناظرة فى عيد الأم.. فيديو







كتب محمد شعلان

زارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، مدرستها القديمة مدرسة القديسة آنا بالظاهرة، وقامت بتكريم مدرستها القديمة السير بولين بمناسبة عيد الأم، وقدمت لها باقة من الورود، اعترافا بالجميل لما وصلت له من مكانة فى حياتها العلمية والعملية.

وأوضحت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، فى زيارتها التى اختص بها برنامج "صباح أون" على قناة ON Live، أن المدرسة هى المسئولة عن تربية وتكوين شخصية الطفل، قائلة: "مدرستى شاركت فى تربيتى وهى أساس تربيتى وعندى أم فى البيت وأم فى المدرسة"، مؤكدة حرصها على القدوم فى عيد الأم سنويا لإحياء الذكريات الجميلة مع مدرستها.

فيما أبدت السير بولين، مدرسة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، سعادتها بزيارة الوزيرة فى عيد الأم، قائلة "بشكرها على جميلها اللى بترده ولم أكن اتوقع يوما أو أفكر أن رد الجميل ده هيجى لى عبر بنت من بناتى وهى وزيرة أنا فخورة بها".