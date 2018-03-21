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وزيرة السياحة: لا تهاون مع أى شركة يثبت عدم التزامها فى تنفيذ برامج الحج

الأربعاء، 21 مارس 2018 08:43 م
وزيرة السياحة: لا تهاون مع أى شركة يثبت عدم التزامها فى تنفيذ برامج الحج الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة





كتبت ميرفت رشاد
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اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، ما تقدمت به اللجنة العليا للحج والعمرة من توصيات بشأن الضوابط المنظمة للحج السياحى للموسم الحالى 1439 هـ.

وفى سياق متصل، كلفت  الوزيرة، محمد شعلان رئيس قطاع الشركات السياحية بسرعة البدء فى تنفيذ الإجراءات الخاصة باستقبال طلبات الشركات الراغبة فى تنظيم برامج الحج.

وأكدت فى توجيهاتها لرئيس قطاع الشركات السياحية بضرورة تشديد المراقبة على تنفيذ برامج الشركات السياحية من قبل مفتشى الوزارة بكل دقة، والتأكد من التزام الشركات بما تم الاتفاق عليه مع الحاج.

وأضافت المشاط أنه لن يتم التهاون مع أى شركة يثبت عدم التزامها مع المواطنين فى تنفيذ العقد المبرم معهم، والذى يتضمن كافة تفاصيل البرنامج المتفق عليه منذ السفر وحتى العودة.


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