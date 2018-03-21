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وزيرة التضامن: 2.1 مليون سيدة مصرية يستفدن بدعم نقدى من "تكافل وكرامة"

الأربعاء، 21 مارس 2018 01:42 م
وزيرة التضامن: 2.1 مليون سيدة مصرية يستفدن بدعم نقدى من "تكافل وكرامة" غادة والى وزيرة التضامن





كتب محمد شعلان- ريهام عبد الله
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أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وصول الدعم النقدى ببرنامج تكافل وكرامة لـ2 مليون و100 ألف سيدة مصرية بتكلفة شهرية 881 مليون جنيه، حيث يضمن هذا العدد 173 ألف سيدة ذات إعاقة، مشيرة إلى أن برامج الحماية تشمل أيضا معاشات ضمانية لـ200 ألف مطلقة وأرملة وزوجة مسجون.

وأضافت الدكتورة غادة والى، فى كلمة خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة أتاحت 43 مليون جنيه شهريا لـ300 ألف مستفيدة وأولادها من المطلقات التى امتنع زوجها عن أداء النفقة، مشيرة إلى أن الدولة فى إطار دعمها النقدى للمرأة استخرجت أوراق رسمية لـ623 ألف سيدة تشمل بطاقات رقم قومى وشهادات زواج  وطلاق، أصبحت فى حوزة المرأة لأول مرة وهذا تمكين اجتماعى للمرأة.

وعلى صعيد التنمية، أفادت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، بأنه تم إطلاق قرض مستورة من بنك ناصر الاجتماعى، بتمويل من صندوق تحيا مصر، قائلة: "خلال 3 شهور حيث تم صرف 64 مليون جنيه لعدد 3 آلاف و265 سيدة، بجانب إقامة مشروعات إنتاج حيوانى ومشروعات زراعية ومشروعات تجارية، وتمويل لبرنامج تنمية المرأة الريفية يصل لـ57 ألف مشروع صغير لـ79 ألف سيدة، كما ساعدت الوزارة على تسويق منتجات السيدات فى المعارض".


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