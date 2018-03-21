وزيرة التضامن: شكرا للرئيس على حمايته ورعايته وتقديره للمرأة المصرية







كتب محمد شعلان _ ريهام عبد الله

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن وزارة التضامن أضافت هذا العام تكريم جديد للأمهات ذوى الإعاقة، واللاتى تحملن تربية ورعاية الأبناء بمفردهن، كما أقامت احتفالين، لأمهات المتعافين من الإدمان، وأمهات الأبناء المحبوسين بعنوان: "آسف يا أمى".

وقالت غادة والى فى كلمتها خلال احتفالية الأم المثالية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الرئيس استقبل الأمهات بقصر الاتحادية، وقضى معهن ساعتين كاملتين، وأصبح الاحتفال بعيد الأم والأم المثالية احتفال رئاسى.

وأضافت :"احتفاء الرئيس بعيد الأم وتكريمه لعشر سيدات رائدات، هو احتفال بقيمة البذل والعطاء، خاصة وأن الطريق أمام المرأة طويل يرتبط بالتعليم وثقافة المجتمع".

وتابعت :"ما يقره الرئيس من برامج وتشريعات تعبير عن انحيازه الدائم للمرأة، وتكريمها، طريقنا لتغيير ثقافة المجتمع، شكرا لك سيدى الرئيس".

واختتمت: "تحية لأمهات شهدائنا وأمهات أبطالنا المحاربين الصامدين، صلوات كثيرة للمرأة فى اليمن وسوريا واليمن والعراق وكل العالم، شكرًا سيدى الرئيس على حمايتك ورعايتك وتقديرك للمرأة المصرية".