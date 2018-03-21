وزيرة التضامن: الرئيس السيسى يكرم اليوم الأمهات المثاليات

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم تكريم الأمهات المثاليات فى احتفالية كبرى اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن الرئيس حريص على ضيافة الأمهات المثاليات وتكريمهن.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن قد أعلنت أسماء الأمهات المثاليات، وجاءت الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، سلوى يحيى سعد عامر، من محافظة الجيزة والثانية على الجمهورية، ثناء بشاى غالى، من محافظة أسيوط، والثالثة ألماظ أبو السعود كرد من الفيوم.

فيما فازت دهب فرغلى فرحات عامر بالأم المثالية عن محافظة الوادى الجديد، وعزات أحمد السيد المساح الأم المثالية عن الشرقية، ووسنية عبد العظيم سيد الأم المثالية عن القليوبية، وثناء كامل محمد على الشافعى الأم المثالية عن الإسماعيلية، وعفاف عبد المنعم محمد مكاوى من بورسعيد، ومرفت عبد الرؤوف سليمان رزق من الغربية، ونادية محمد أبو الحمد خليفة من كفرالشيخ، وماجدة أحمد عشماوى على من السويس، وثناء فهمى حسن عبد السميع من دمياط، وبدوية محمد على سالم من الدقهلية، وإيزيس عززيز ونيس حنا من بنى سويف، وأمال محمد حامد عبد القادر من البحر الأحمر.

بالإضافة إلى تحرير عبد الحليم عبيد عطية من جنوب سيناء، وسعدية حسن عبد النبى أحمد من أسوان، وأيفون حبيب لبيب غطاس من سوهاج، وعلية على محمد على من مرسى مطروح، ونادية أحمد عثمان أدريس من الإسكندرية، ومديحة محمد فتح الباب عطية معوض من شمال سيناء، ونادية متولى آبر رحاب حارس من محافظة القاهرة، ونعيمة طه أحمد الأم البديلة من محافظة بنى سويف، وزكية أبو الحسن حسين من المنوفية، وعزة صابر زكريا كامل من المنيا، وماجدة راشد حسن عطية من البحيرة، وعزيزة عبد الستار حمزة على من ذوى الاحتياجات الخاصة، وصباح حمزة حسانين أم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة من محافظة الدقهلية، وفايزة حسن السيد الصياد أم شهيد بالقوات المسلحة، وسلوى فهيم عبد العزيز البسيون أم شهيد بالشرطة، وزكية أبو الحسن حسين من محافظة قنا، ونفيسة أحمد شبيه الحمد من محافظة الأقصر، ومديحة محمد فتح الباب من محافظة شمال سيناء.