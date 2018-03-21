وزيرة التخطيط: نسبة مشاركة السيدات بالوظيفة العام على المستوى المحلى 50%







كتب محمد شعلان _ ريهام عبد الله

أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن السنوات الماضية شهدت زيادة تمثيل المرأة وتمكينها فى الوظائف المختلفة، فنسبة مساهمة الإناث فى الوظيفة العامة والوزارات 24 %، إلا أن نسبة مشاركتها فى الوظيفة العامة على المستوى المحلى زادت لتصل لـ50%.

وقالت هالة السعيد، خلال كلمتها باحتفالية تكريم الأم المثالية والمرأة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن عدد القيادات التنفيذية ارتفع 3 أضعاف، وهذه الاحصائيات تعكس الاهتمام بتمكين المرأة وزيادة انخراطها فى العمل.

وتابعت: "ارتفعت نسبة الإناث الحاصلات على منحة دبلوم وماجيستير إدارة الأعمال الحكومية 54%، وتقوم وزارة التخطيط بتعاون مع وزارة الشباب، بتوفير أماكن لإقامة الطالبات خلال الدراسة".

وأضافت: "البرنامج الرئاسى، انتهى من تدريب 205 من العاملين بالجهاز الإدارى، ونسبة الإناث تتخطى 48%، 40 جهة انتهت من استراتيحتها الخاصة بالمرأة منها 20 وزارة بالإضافة للأزهر والكنيسة، وعمل مرصد لوضع وتنفيذ هذه الآليات بالتعاون بين وزارة التخطيط والمجلس القومى للمرأة".

وتابعت :"على الرغم من الانجازات هناك تحديات مثل أن نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل بالقطاع الخاص مازالت منخفضة".