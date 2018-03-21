وزراء سابقون وعشرات الباحثين فى ورشة عمل "دراسات فى معبد دندرة"







قنا – هند المغربى

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ورشة عمل تحت عنوان "دراسات فى معبد دندرة"، بهدف إلقاء الضوء على أبحاث المتخصصين المصريين فى معبد دندرة من خلال الأوراق البحثية المقدمة، بحضور كل من، محمد إبراهيم وممدوح الدماطى وزيرا الآثار السابقين وعشرات الباحثين والدارسين بكليات الآثار المختلفة وأساتذة قسم الأآار بكلية الآثار جامعة القاهرة.

ومن جانبه، أوضح ممدوح الدماطى وزير الآثار السابق، أن الورشة تهدف إلى دراسة إمكانية البدء فى عمل قاموس مفردات لمعبد دندرة عن طريق تجميع جميع المفردات الواردة فى أبحاث المشاركين والدراسات السابقة المنشورة، والتى ستتم مراجعتها عن طريق لجنة علمية من الخبراء المشاركين على سياق ماتم انجازة فى معبد إسنا.

وأضاف الدماطى، أنه يتمنى أن يقام هذا الحدث كل عام على أن يكون بشكل أوسع وأشمل لكى يكون له مردود إيجابى لمعبد دندرة، لافتا إلى أن معبد دندرة حظى باهتمام كبير من الباحثين الأثريين الأجانب، وكذلك الباحثين المصريين من أبرزهم الدكتورة زينب الكردى.