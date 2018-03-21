وزارة الكهرباء تشارك فى الدورة العادية للطاقة بالعاصمة الموريتانية







كتبت رحمة رمضان

توجه الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، للمشاركة فى فعاليات الدورة العادية الأولى للجنة الفرعية للطاقة المنبثقة من لجنة الاتحاد الأفريقى الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية والأقاليمية والطاقة والسياحة، المنعقدة فى الفترة من 21 حتى 23 مارس الجارى، وذلك فى إطار دعم وتعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية.

وقال "عمران"، فى تصريحات صحفية حول الزيارة، إن الاجتماع يهدف لتشكيل هيئة مكتب اللجنة الفرعية وفقا لقواعد إجراءات اللجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية والأقاليمية والطاقة والسياحة، وبحث نتائج قمة يوليو 2017، واستعراض خطط العمل المتعددة بشأن الطاقة، وإنشاء مجموعات عمل و"أفرقة" عمل الخبراء، واعتماد آلية رصد وتقييم تنفيذ خطط العمل فى قطاع الطاقة، واعتماد إعلان اللجنة الفرعية للطاقة وتوصياتها.

وأضاف وكيل أول وزارة الكهرباء، أن الاجتماع سيركز على اعتماد عمل اللجنة الفرعية ووضع خطة عملها خلال الفترة 2018/ 2019 نظرا لكونه الاجتماع الأول للجنة، ومن المقرر أن يشهد تقديم عدد من العروض، واستعراض البرامج والمشروعات القارية والإقليمية القائمة المتعلقة بالطاقة، وبحث التقارير ووثائق العمل المتعلقة بالطاقة، وبحث المقترحات بشأن التنفيذ من قبل المؤسسات القارية والإقليمية، إضافة للتداول بشأن خطة عمل اللجنة الفرعية للطاقة 2017/ 2019، وعرض مشروعات خطط التنفيذ والميزانية وبحث مشروع تقرير الخبراء.

وتتمثل النتائج المتوقعة للاجتماع فى نشر نتائج مقرر المؤتمر الصادر فى يوليو 2017 الذى يحدد عمل اللجنة الفرعية، وإصدار إعلان وزارى يتضمن توصيات لتقديمها للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية والأقاليمية والطاقة والسياحة، ومن المنتظر أن يشارك فى الاجتماع عدد من وزراء الطاقة من الدول الأعضاء، وعدد من المنظمات القارية والإقليمية، وعدد من خبراء الطاقة، ومن الشركاء الإنمائيين، ولفيف من الأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدنى.

جدير بالذكر، أن اللجنة الفرعية للطاقة المنبثقة عن لجنة الاتحاد الأفريقى الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية والأقاليمية والطاقة والسياحة، تتشكل من البلدان التالية: الرئيس، توجو (غرب أفريقيا)، النائب الأول للرئيس، موريتانيا (شمال أفريقيا)، النائب الثانى للرئيس، زيمبابوى (الجنوب الأفريقى)، النائب الثالث للرئيس، إثيوبيا (شرق أفريقيا)، والمقرر، جمهورية الكونغو (وسط أفريقيا).

فى إطار دعم وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والدول الإفريقية