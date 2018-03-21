وزارة الاوقاف تشكر الرئيس السيسي لرعايته المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزارة الاوقاف تشكر الرئيس السيسي لرعايته المسابقة العالمية للقرآن الكريمالأربعاء، 21 مارس 2018 08:23 م
كتب لؤى على
توجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وجميع قيادات الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوضعه المسابقة العالمية الخامسة والعشرين للقرآن الكريم المقرر عقدها فى الفترة من السبت 24 – 29 / 3 / 2018م تحت رعايته، مؤكدين أنهم سيبذلون أقصى ما فى وسعهم ليكونوا عند مستوى هذه الرعاية التى تؤكد دعم الرئيس لأهل القرآن الحقيقيين.
وفى إطار استعداد وزارة الأوقاف لبدء فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم فى نسختها الخامسة والعشرين التى تضم أكثر من (65) متسابقا يمثلون (50) دولة من مختلف دول العالم، وصل المحكمين الدوليين المشاركين فى المسابقة، حيث وصل المحكم الدولى الأردنى الشيخ سميح أحمد خالد عثمان،ويتتابع وصول المحكمين الدوليين للمشاركة فى المسابقة العالمية.
كما أعلنت الوزارة أسماء المرشحين المصريين للاشتراك فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم فى دورتها الخامسة والعشرين، والتى ستعقد فى القاهرة بفندق كونراد- كورنيش النيل، وذلك فى الفترة من 24-29 مارس 2018م، ونبهت على المرشحين الحضور يوم السبت الموافق 24 / 3 / 2018 م فى الساعة الثامنة صباحًا، وهم:-
|م
|الاسم
|المديرية
|الفرع
|1.
|محمود سعيد سعيد ضيف الله
|كفر الشيخ
|الأول
|2.
|إسماعيل فؤاد إسماعيل جادو طه
|الإسكندرية
|الأول
|3.
|عبدالرحمن فرج حافظ برعي
|القاهرة
|الثاني
|4.
|أحمد أبو المعاطي الشبراوي أبو المعاطي
|الدقهلية
|الثاني
|5.
|محمد سلامة محمد عبدالزين
|البحيرة
|الرابع
|6.
|عبدالله عمار محمد السيد
|الشرقية
|الرابع
|7.
|نصر السيد نصر عبدالسلام
|البحيرة
|الرابع
|8.
|تسنيم محمد محمد عبدالعزيز
|المنيا
|الرابع
|9.
|مصطفى عبدالغني محمود
|الجيزة
|الرابع
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