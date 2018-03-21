والد ريهام سعيد: بنتى مظلومة ومتأكد من براءتها







كتبت أمنية الموجى

قال والد الإعلامية ريهام سعيد، إنه متأكد من براءة ابنته، مرددا:"بنتي مظلومة وأثق فى القضاء وبنتى هتاخد براءة".

وأضاف والد ريهام سعيد قبل جلسة محاكمتها فى قضية الاتجار بالبشر، أن دليل براءتها يتمثل فى هاتفها المحمول، متابعا أن رضيعها يعانى من حساسية ضد اللبن الصناعى.

ووصل بصحبة والد ريهام سعيد كل من سعد الصغير ووالد المتهمة غرام، حيث وصلا قبيل بدء جلسة محاكمة ريهام سعيد و7 آخرين فى قضية التحريض على خطف الأطفال.

وتضم قائمة المتهمين بالقضية كلا من"ريهام سعيد، وعطية ناصر محمد، ومحمد راضى، وغرام عبدالفتاح، وإسلام خالد ياسين، ومحمد أحمد طالح".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار ومحمد أحمد الجندى وسكرتارية محمد فريد .

وكان المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية قد أحال ريهام سعيد وباقى المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرها فريق من محققى نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية ضم أحمد عاصى مدير النيابة، ومصطفى مخلوف وأحمد خالد وكيلى النيابة، برئاسة إسلام الجوهرى رئيس النيابة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك فى التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والاتجار فى البشر.

وكشفت تحقيقات النيابة التى أيدت صحتها تحريات أجهزة الأمن، عن أن ريهام سعيد وفريق إعداد برنامجها ارتكبوا واقعة اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة تلفزيونية، وأن وقائع الاختطاف، موضوع الاتهام، جرت بتحريض من الإعلامية المتهمة وفريق إعدادها.

كما تضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها أحد المتهمين، تفيد بارتكاب الإعلامية وبقية المتهمين ، للجرائم المنسوبة إليهم، عبر تحريضهم له على ارتكاب وقائع اختطاف الأطفال والاتجار فى البشر.