والدة الطفلة ماجى شهيدة البطرسية ترزق بطفل جديد تزامنا مع عيد الأم

والدة الطفلة ماجى شهيدة البطرسية ترزق بطفل جديد تزامنا مع عيد الأمالأربعاء، 21 مارس 2018 08:28 م
والد ووالدة الطفلة ماجى مع طفلهما المولود
كتب كريم صبحى
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قال الدكتور مؤمن والد الشهيدة الطفلة ماجى: إن الله رزقه بطفل جديد "مينا" بعد استشهاد ابنته فى أحداث البطرسية.
وأضاف والد ماجى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن ابنته كانت متعودة أن تعطى لوادتها هدية فى عيد الأم، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات والهيئات اختارت زوجته الأم المثالية وطلبت تكريمها.
يذكر أن الطفلة ماجى مؤمن استشهدت فى حادث تفجير الكنيسة البطرسية، قبل عامين فى الحادث الإرهابى الذى استهدف الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ونتج عنه استشهاد 29 شخصا.
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