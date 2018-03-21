واشنطن: على باكستان بذل المزيد من الجهود لاجتثاث جذور الإرهاب بجنوب آسيا

واشنطن: على باكستان بذل المزيد من الجهود لاجتثاث جذور الإرهاب بجنوب آسياالأربعاء، 21 مارس 2018 09:36 ص
عناصر من الجيش الباكستانى
واشنطن أ ش أ
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أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه بالرغم من أن باكستان تمضى فى الاتجاه الصحيح، إلا أنه مازال هناك الكثير للقيام به بشأن اجتثاث جذور الإرهاب فى منطقة جنوب آسيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت - حسبما ذكرت قناة "جيو" الباكستانية - "إننا بكل تأكيد نرى أن باكستان اتخذت بعض الخطوات الإيجابية فى الاتجاه الصحيح، إلا أنه مازال هناك الكثير للقيام به فيما يتعلق بقضاء باكستان ليس فقط على حركة طالبان وإنما أيضا على شبكة حقانى والشبكات الإرهابية الأخرى".
وأضافت ناويرت أن الولايات المتحدة طالما طالبت باكستان ببذل المزيد من الجهود للقضاء على الجماعات الإرهابية، إلى جانب لعب دور أكثر فعالية فى عملية السلام الأفغانية.
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