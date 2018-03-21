واشنطن بوست: ترامب هنأ بوتين رغم تحذير مستشاريه القيام بالأمر







كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الرئيس دونالد ترامب لم يلتزم بتحذيرات مستشاريه فى شئون الأمن القومى عندما هنأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بإعادة انتخابه، وكان من بين هذه التحذيرات جملة فى الإحاطات المقدمة له بحروف كبيرة، للتأكيد على أهميتها، كان مضمونها "لا تهنىء"، حسبما أفاد مسئولون مطلعون على المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب.

وأضافت الصحيفة أن ترامب أختار أيضا عدم الالتزام بنقاط الحديث التى طلب منه مساعدوه فيها أن يدين تسميم الجاسوس الروسى السابق فى بريطانيا بغاز للأعصاب، وهى القضية التى لامت فيها الحكومتان البريطانية والأمريكية موسكو.

وأشارت الصحيفة إلى أن محادثة الرئيس الأمريكى مع بوتين، التى وصفها ترامب بأنها كانت مكالمة جيدة للغاية، أثارت انتقادات جديدة للصمت الذى يتبناه إزاء واحدة من أكبر الخصوم السياسيين لأمريكا فى ظل التحقيق الذى يجريه المحقق الخاص روبرت مولر فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية وصلات حملة ترامب المسئولين الروس.

وعلى الرغم من أن إدارة ترامب تبنت موقفا أكثر صرامة إزاء روسيا مؤخرا، بما فى ذلك عقوبات جديدة صدرت الأسبوع الماضى ضد بعض الكيانات الروسية لتدخلها فى الانتخابات ولشن هجمات إلكترونية، إلا أن الرئيس رفض أن ينضم إلى لندن فى إدانة موسكو لتسميم سيرجى سكريبال وابنته يوليو فى ساليسبرى بإنجلترا هذا الشهر.

وقال ترامب للصحفيين، إنه هنأ بوتين بفوزه فى الانتخابات وأنهما قد يلتقيان قريبا لبحث سباق التسلح وسوريا وأوكرانيا.