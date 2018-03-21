"واس": تعرض مقاتلة حربية للتحالف العربى لإطلاق صاروخ دفاع جوى فى صعدة







وكالات

قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العقيد الركن تركى المالكى إنه فى تمام الساعة الثالثة وثمان وأربعون دقيقة (15:48) من عصر هذا اليوم تعرضت إحدى مقاتلات التحالف بمنطقة العمليات لإطلاق صاروخ دفاع جوى معادى من داخل مطار (صعدة) بمحافظة صعدة.

وفق وكالة "واس" السعودية وأوضح العقيد المالكى أن الطائرة المقاتلة ولله الحمد قامت باستكمال تنفيذ مهمتها بمنطقة العمليات والتعامل مع مصادر النيران وعودتها للقاعدة الجوية والهبوط بسلام.

وبين العقيد المالكى أن ما تعرضت له طائرة التحالف عبارة عن صاروخ دفاع جوى لم يكن موجودًا ضمن القدرات العسكرية للدفاع الجوى اليمنى والتى تم تدميرها من قبل قوات التحالف بعد سيطرة الميليشيات الحوثية على الأسلحة الثقيلة والنوعية, مما يثبت استمرار تهريب النظام الإيرانى الداعم للميليشيات الحوثية الإرهابية بقدرات نوعية فى تحد واضح وصريح للقرارات الأممية بما فيها القرار (2216) واستمرار دعم الجماعات الإرهابية وتهديد الأمن الإقليمى والدولي.

كما بين العقيد المالكى أن وجود صواريخ دفاع جوى لدى جماعات تهريب السلاح والمنظمات الإرهابية يعد تطوراً خطيراً وتهديداً مباشراً للملاحة الجوية والرحلات الإغاثية والإنسانية.