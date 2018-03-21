هيئة النقل العام توفر 925 أتوبيسًا لنقل صناديق الانتخابات بالقاهرة

هيئة النقل العام توفر 925 أتوبيسًا لنقل صناديق الانتخابات بالقاهرةالأربعاء، 21 مارس 2018 01:30 ص
نقل صناديق الانتخابات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس سيد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية بهيئة النقل العام لشمال القاهرة، إن الهيئة ستخصص جزء كبير من حافلاتها لنقل صناديق الإقتراع من وإلى المقار الانتخابية.
وأضاف عبد الفتاح لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة وفرت 725 أتوبيسًا لنقل صناديق الإقتراع، بالإضافة لـ200 أتوبيس تابعين لشركات النقل الجماعى، مشيرًا إلى أنه تم توفير 150 سيارة لنقل الصناديق بشمال القاهرة.
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