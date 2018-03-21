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هيئة المجتمعات العمرانية تنظم احتفالية لتكريم العاملات احتفالا بعيد الأم

الأربعاء، 21 مارس 2018 09:31 ص
هيئة المجتمعات العمرانية تنظم احتفالية لتكريم العاملات احتفالا بعيد الأم جانب من الاحتفالية





كتب أحمد حسن
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نظمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة احتفالية، لتكريم العاملات بالهيئة فى إطار الاحتفالات بعيد الأم، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمحاسب أحمد سعيد، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، والحاجة ياسمين الحصرى، الداعية الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة جمعية الشيخ الحصرى.

وقال المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن: تم تكريم الحاجة ياسمين الحصرى، خلال الاحتفالية باعتبارها أماً للمدن الجديدة، وتقديراً لاسهاماتها كرائدة من رواد المجتمع المدنى بالمدن الجديدة، كما تم تكريم عدد من الأمهات المثاليات بالهيئة، وتوزيع هدايا عينية، وشهادات تكريم، تقديراً لمجهودهم وعطائهم في خدمة زملائهم، لا سيما أن ترشيح الفائزات تم بناءً على اختيار زملائهن ورؤسائهن في العمل.

وأكدت الحاجة ياسمين الحصرى، خلال كلمتها أهمية دور المرأة، موجهة التحية للرجل باعتباره شريك المرأة، الذى نجح فى اختيار زوجة فاضلة تسهم فى بناء المجتمع، وتكوين أسرة صالحة، تخدم الوطن وتسهم فى رفعته.

وأشاد المهندس عبدالمطلب ممدوح بالدور الذى تقوم به سيدات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى المرحلة الحالية من مسيرة الوطن، التى تشهد الكثير من الإنجازات، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وأثنت المهندسة رجاء فؤاد على دور المرأة، ومشاركتها الأساسية فى تنمية المجتمع، مؤكدة أن المرأة المصرية أثبتت كفاءتها فى جميع المجالات، ونجحت فى أداء جميع المهام التى أُوكلت إليها.

 

 

 

 

 


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