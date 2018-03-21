هبوط اضطرارى لطائرة تونسية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبة

هبوط اضطرارى لطائرة تونسية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبةالأربعاء، 21 مارس 2018 11:25 ص
مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق
اضطرت طائرة شركة نوفل اير القادمة من تونس وفى طريقها إلى جدة بالسعودية، للهبوط اضطراريا بمطار القاهرة الدولى، بسبب تعرض راكبة تونسية الجنسية لوعكة صحية أثناء الرحلة، وتم إلغاء سفرها ونقلها إلى مستشفى للعلاج.
أثناء عبور رحلة نوفل اير رقم 4453 قادمة من تونس فى طريقها إلى جدة بالسعودية، فوجئ قائدها بطاقم الضيافة يبلغه بسوء حالة الراكبة التونسية "خيرة صالح مبارك" 74 عاما، قام بإبلاغ برج المراقبة للهبوط بمطار القاهرة الدولى، وتم السماح له بالهبوط على موقع 27 بالمهبط، واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وصعد الطبيب للطائرة وتم عمل الإسعافات الأولية، وتم نقلها بسيارة إسعاف للمطار تحت إشراف محمود غنيم مدير الإسعاف إلى مستشفي هليوبوليس لتلقى العلاج.
إضافة تعليق
إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار
عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة