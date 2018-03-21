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هبوط اضطرارى لطائرة تونسية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبة

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:25 ص
هبوط اضطرارى لطائرة تونسية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبة مطار القاهرة الدولى





كتبت رحاب نبيل
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اضطرت طائرة شركة نوفل اير القادمة من تونس وفى طريقها إلى جدة بالسعودية، للهبوط اضطراريا بمطار القاهرة الدولى، بسبب تعرض راكبة تونسية الجنسية لوعكة صحية أثناء الرحلة، وتم إلغاء سفرها ونقلها إلى مستشفى للعلاج.
 
 
أثناء عبور رحلة نوفل اير رقم 4453 قادمة من تونس فى طريقها إلى جدة بالسعودية، فوجئ قائدها بطاقم الضيافة يبلغه بسوء حالة الراكبة التونسية "خيرة صالح مبارك" 74 عاما، قام بإبلاغ برج المراقبة للهبوط بمطار القاهرة الدولى، وتم السماح له بالهبوط على موقع 27 بالمهبط، واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وصعد الطبيب للطائرة وتم عمل الإسعافات الأولية، وتم نقلها بسيارة إسعاف للمطار تحت إشراف محمود غنيم مدير الإسعاف إلى مستشفي هليوبوليس لتلقى العلاج. 

 


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