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نيويورك تايمز: ترامب يتجاهل نصائح مستشاريه ويهنئ بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا

الأربعاء، 21 مارس 2018 01:13 م
نيويورك تايمز: ترامب يتجاهل نصائح مستشاريه ويهنئ بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا دونالد ترامب الرئيس الأمريكى





نيويورك أ ش أ
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ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هنأ نظيره الروسى فلاديمير بوتين هاتفيا لفوزه بولاية جديدة فى انتخابات الرئاسة الأخيرة، ولكنه تجنب إثارة أية قضايا.

وأضافت الصحيفة- فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء - أن ترامب وجه بدلا من ذلك تركيز المكالمة الهاتفية صوب ما وصفه البيت الأبيض بأنه "مصالح مشتركة"، لتشمل قضيتى كوريا الشمالية وأوكرانيا- متجاهلا بذلك نصيحة مستشاريه للأمن القومى بإثارة مسألة السلوك الروسى الأخير.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضايا التى تجنبها ترامب تتضمن طبيعة فوز بوتين غير المتوازن فى الانتخابات الروسية، وتدخل روسيا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، ودور موسكو فى تسميم جاسوس روسى سابق وابنته على أراضى بريطانيا بغار أعصاب.

ونقلت الصحيفة تصريح ترامب للصحفيين فى المكتب البيضاوي، قوله "لقد كانت مكالمة هاتفية جيدة للغاية، وربما نجتمع فى المستقبل غير البعيد".

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن وصف ترامب المتفائل يأتى بعد خمسة أيام من فرض إدارته لعقوبات على روسيا بسبب تدخلها فى الانتخابات وغيرها من "الهجمات الإلكترونية الخبيثة"، وهو أهم إجراء اتخذته الإدارة الأمريكية ضد موسكو منذ تولى ترامب السلطة.

ولفتت إلى انضمام الولايات المتحدة أيضا إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا فى انتقاد الحكومة الروسية لانتهاكها القانون الدولى بسبب الهجوم على الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا على الأراضى البريطانية.

واعتبرت (نيويورك تايمز) أن هذين الإجراءين يبرزان تناقضًا فى صميم رئاسة ترامب، لافتة إلى موقف الإدارة الأمريكية الأكثر تشددًا تجاه روسيا وتردد ترامب فى انتقاد بوتين.


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ترامب

بوتين

روسيا




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