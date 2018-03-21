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نيابة سوهاج تستأنف على حكم بحق متهمين فى قتل معلمة وإعادة محاكمتهما 3مايو

الأربعاء، 21 مارس 2018 03:02 م
نيابة سوهاج تستأنف على حكم بحق متهمين فى قتل معلمة وإعادة محاكمتهما 3مايو مجمع محاكم سوهاج - أرشيفية





سوهاج – عمرو خلف
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قررت النيابة الكلية بسوهاج، اليوم الأربعاء، استئناف الحكم الصادر ضد متهم ومتهمة، فى اتهامهما بنقل معلمة، حيث تحدد جلسة 3 مايو المقبل لإعادة محاكمتهما.

كان المحامى رفعت محمد عبد العال محامى المجنى عليها الأولى المتوفية "عفاف.ع.م" قد تقدم بطلب إلى النيابة لاستئناف الحكم ضد   "محمد.ع" بعد صدور حكم ضده بالسجن 6 سنوات، والمتهمة "سما .ك" بعد صدور حكم ببراءتها بعد اشتراكهما فى قتل المجنى عليها بدائرة قسم ثانى سوهاج .

كانت محكمة جنح قسم ثانى سوهاج، قد قضت بمعاقبة "محمد.ع" بالسجن 6 سنوات، سنة واحدة عن تهمة التحرش بأنثى، و5 سنوات عن تهمة القتل الخطأ"، كما برأت "سما.ك.أ" طالبة بكلية الطب بسوهاج، من تهمة القتل الخطأ، وإلزام كل منهما بدفع مبلغ مالى قدره 10001 على سبيل التعويض المؤقت، بعد اتهامهما بالاشتراك فى قتل المجنى عليها "عفاف.ع.م" معلمة، وإصابة أخرى تدعى "عفاف.ع.ح" بأن تم دهسهما بسيارة المتهمة الثانية، بعد قيام المتهم الأول بمحاولة التحرش بالمتهمة الثانية، والتضييق عليها أثناء سيرهما بسيارة كل منهما فى الطريق العام بشارع الجمهورية، وهما يسيران بسرعة جنونية، مما أسفر عن مقتل الأولى، وإصابة الثانية أمام إدارة سوهاج التعليمية.

تعود أحداث الواقعة إلى 23 فبراير عام 2018 عندما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهم التحرش بأنثى والقتل الخطأ، فيما وجهت للمتهمة الثانية تهمة القتل الخطأ، وتبين أن المتهم الأول حاول التحرش بالمتهمة الثانية والسير خلفها بسيارته فيما كانا يسيران بسرعة جنونية، وقام المتهم الأول بالتضييق على المتهمة الثانية فاصطدمت سيارتها بالمجنى عليهما، ما أسفر عن وقوع الحادث ومصرع المجنى عليها الأولى وإصابة الثانية.


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