ننشر ضوابط الحج السياحى.. وإجراء القرعة أول مايو المقبل

ننشر ضوابط الحج السياحى.. وإجراء القرعة أول مايو المقبلالأربعاء، 21 مارس 2018 04:03 م
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتب: ميرفت رشاد
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اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، الضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج هذا العام 1439 هجرية والتى تنص على بدء فتح باب التسجيل للراغبين فى أداء مناسك الحج على أن يتم إجراء قرعة الحج السياحى أول مايو المقبل.
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