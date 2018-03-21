ننشر ضوابط الحج السياحى.. وإجراء القرعة أول مايو المقبل







كتب: ميرفت رشاد

اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، الضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج هذا العام 1439 هجرية والتى تنص على بدء فتح باب التسجيل للراغبين فى أداء مناسك الحج على أن يتم إجراء قرعة الحج السياحى أول مايو المقبل.

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