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الأربعاء، 21 مارس 2018 07:13 م
خالد صلاح
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ننشر خطابات السيرك القومى لمباحث كرادسة لتسهيل نقل لحوم الحمير من مزرعة أبو رواش

الأربعاء، 21 مارس 2018 06:57 م
ننشر خطابات السيرك القومى لمباحث كرادسة لتسهيل نقل لحوم الحمير من مزرعة أبو رواش حمير - أرشيفية





كتب سليم على
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حصل اليوم السابع على نسخة من الخطابات الموجهه من مدير عام السيرك القومى، رئيس مباحث قسم كرداسة، وقائد مرور طريق أبو رواش لتسهيل النقل من مكان ذبح لحوم تغذية الحيوانات "لحوم حمير" من مزرعة أبو رواش بالطريق الأبيض، حتى وصولها إلى السيرك القومى بالعجوزة.

 

بالإضافة إلى نشر صورة من العقد الموقع بين بهجة محمد محمد محمد على الحلو، مدربة الحيوانات المفترسة بالسيرك القومى، ومالك المزرعة بمنطقة أبو رواش.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


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