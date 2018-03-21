نقيب الفلاحين السابق: السيسي أحيا كرامة الفلاح والشعب المصرى كافة

نقيب الفلاحين السابق: السيسي أحيا كرامة الفلاح والشعب المصرى كافةالأربعاء، 21 مارس 2018 01:10 ص
محمد برغش نقيب الفلاحين السابق
كتب محسن البديوى
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قال محمد برغش، نقيب الفلاحين السابق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي زاهد ولم يتعلق بالسلطة ولا يسعى إليها، وأن مصر هى الهدف الأول فى حياته.
وأضاف "برغش"، خلال حواره ببرنامج "هنا القاهرة"، الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن السيسي زاهد فى حب مصر، ولم يطلب إلا لقاء الله خاليًا من ذنب مصر وأهلها، وأن الأمل حاضر فى قلب الرئيس دائمًا. وأوضح أن السيسى فى وجدان الفلاح المصرى هدية من السماء أرسلها الله فى وقت كانت مصر تحتاج فيه المطر حتى تبقى، مؤكدًا أن "السيسى قام بإحياء كرامة الشعب المصرى، واستخدم مشرط الجراح فى معالجة أحوال البلد".
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