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نقيب التطبقيين: أرسلنا برقية للسيسى للتأكيد على دعمنا له فى الانتخابات

الأربعاء، 21 مارس 2018 03:54 م
نقيب التطبقيين: أرسلنا برقية للسيسى للتأكيد على دعمنا له فى الانتخابات نقيب التطبقيين





كتبت آية دعبس- تصوير أحمد هندى
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قال الدكتور زكريا حشاد، نقيب التطبقيين، إنه تم إرسال برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للتأكيد على دعمه فى كافة خطواته المقبلة، فى الفترة الرئاسية الثانية، مشيرًا إلى أن اليوم هو عيد للحب والوفاء بالدعوة لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب عيد الأم.
 
وأضاف حشاد، خلال كلمته بمؤتمر نقابة التطبقيين لدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية، "شكرًا لجنود الجيش والشرطة، لتضحيتهم لصالح مصر، ونقول لك يا رئيس سير على بركة الله، وكلنا فدائك وفداء مصر".
 
 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 
 
 
 

 


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